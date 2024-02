Policía de San Antonio realiza búsqueda en el caso de Lina Sardar Khil

SAN ANTONIO – Las autoridades de San Antonio realizan una búsqueda enfocada en el caso de Lina Sardar Khil en un parque detrás de un complejo de apartamentos este jueves.

Un portavoz de la policía de San Antonio indicó que recibieron información sobre el caso en 9001 Wurzbach Rd., en la parte trasera de un complejo de apartamentos.

“Esta no es la primera vez que estamos haciendo estas búsquedas”, dijo un portavoz de la policía.

De acuerdo con autoridades, en horas de la mañana se recibió una llamada alertando sobre evidencia en el caso de Sardar Khil. El portavoz reiteró que no todas las búsquedas son dadas a conocer a los medios, que esta no es la primera vez que realizan búsquedas y que no puede dar detalles sobre la naturaleza de la llamada.

Han pasado dos años desde la desaparición de Lina Sardar Khil, vista por última vez jugando en el parque de un complejo de apartamentos en San Antonio.

Sardar Khil fue vista por última vez en el área de juegos del complejo de apartamentos Villas del Cabo, ubicado al noroeste de la ciudad en 9400 Fredericksburg Road.

Según la policía, la madre dejó a la menor jugando y entró por unos minutos a su apartamento. Cuando regresó, la niña ya no estaba. Se informó que otros niños y varios adultos se encontraban en el área de juegos, pero nadie pudo dar información sobre el paradero de la pequeña.

Si tienes información sobre su paradero, llama al 210-207-7660.