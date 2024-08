¿Quieres aprender a entrenar tu cachorro? Hay una clase gratis en San Antonio

SAN ANTONIO - Los guardianes de mascotas están invitados a un curso en el que se enseñará cómo aprenden los cachorros.

El Departamento de Servicios de Cuidado Animal de la Ciudad de San Antonio presentará el curso gratuito este domingo.

Se llevará a cabo de 10:30 a.m. a 11:30 a.m. en el Refugio Municipal, ubicado en 4710 State Highway 151, saliendo de Old Highway 90, cerca del Banco de Alimentos de San Antonio.

El curso será impartido por un equipo de entrenadores profesionales de perros y no es necesario hacer una reservación.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo San Antonio aquí.

Esta conferencia de aprendizaje es solo para personas, por lo que los asistentes deben dejar a sus cachorros en casa.

Los temas incluirán:

- Cómo aprenden los cachorros

- La importancia de la socialización para los perros jóvenes

- Maneras de facilitar el entrenamiento para ir al baño

- Incorporar el entrenamiento en jaulas a la rutina de su nuevo cachorro