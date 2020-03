Restaurantes venden productos básicos ante escasez en supermercados

SAN ANTONIO – Las medidas implementadas para contener la propagación del nuevo coronavirus en el condado Bexar han afectado a miles de negocios, incluyendo lo restaurantes, que han tenido que cerrar sus comedores y solamente ofrecer comida para llevar o por entregas.

Ante la disminución en la clientela, múltiples restaurantes del área de San Antonio han comenzado a vender productos básicos de su inventario.

Dependiendo del restaurante, las personas pueden comparar desde huevos, leche, frijoles, y hasta papel de baño.

Los dueños de los restaurantes esperan que la iniciativa ayude a las personas a conseguir los productos que necesiten y no puedan encontrar en los supermercados. Estas ventas también que permitirían que los restaurantes no pierdan más dinero en inventario que, de otra manera, no estarían utilizando.

Entre los restaurantes que están vendiendo productos básicos se encuentra La Panaderia y The County Line.