Revelan estampilla postal en honor a NIOSA

SAN ANTONIO - Al ritmo de tambores cientos de personas celebraron el popular evento de NIOSA como parte de Fiesta San Antonio 2021.

El festejo se llevó a cabo este martes en el área de La Villita con música, bebidas y comida.

“Es un día muy especial para San Antonio y queríamos dar apoyo porque es muy importante”, dijo Thalia Mekalenka, una de las asistentes.

A pesar de que la pandemia de COVID-19 no termina, el uso de cubre bocas no fue requerido. Sin embargo, a los empleados se les pidió utilizarlo si aún no están inmunizados.

Ron Nirenberg, alcalde de San Antonio, aseguró que la comunidad de San Antonio ha hecho un gran trabajo vacunándose y que por eso el evento se realizó.

Como parte del evento el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés)

Fiesta San Antonio 2021 continúa hasta el domingo con diferentes eventos por toda la ciudad.