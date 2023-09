Revelan video captado por oficiales en el momento que disparan a un sujeto

SAN ANTONIO - Un video con las imágenes de una balacera captadas por las cámaras corporales de los oficiales involucrados fue revelado por la Oficina del Alguacil del Condado Bexar.

Los visuales muestran cuando varios agentes llegaron a los predios de un bar el 19 de agosto de 2023 en el bloque 800 FM 78, en la ciudad de Converse.

Esa noche, según el reporte, respondieron a la llamada de un oficial de seguridad del bar que denunció un disturbio.

El encargado de la seguridad explicó durante la llamada que un grupo de personas gritaban y desordenaban afuera del bar y que un hombre portaba un arma.

Indicó también que a varias de las personas se les negó la entrada al bar. No especificó la razón, pero dijo en la llamada que pudo haber sido porque eran menores de 25 años, no vestían de forma apropiada o no tenían tarjetas de identificación.

Cuando los oficiales llegaron al bar vieron que el hombre que cargaba el arma subió a un auto Nissan negro que se fue del lugar. Esto provocó una persecución por parte de los oficiales.

De acuerdo con el reporte, el conductor del auto negro manejaba de forma errática y entró a una zona residencial ubicada en el este del condado Bexar.

En un momento dado, dos hombres salieron del auto y huyeron corriendo hasta que se toparon de frente con una verja y tuvieron que detenerse.

Uno de ellos portaba una pistola, según se observa en el video. Cuando el oficial intentó detenerlos, uno de los sujetos sacó la pistola y apuntó hacia él.

La respuesta del oficial fue disparar contra el hombre, quien recibió tres balazos por debajo de la cintura. Luego, recibió ayuda médica por las heridas.

Se informó que el hombre baleado es Terrance Michael Duckworth, de 32 años, que fueron tres los arrestados.

Por su parte, los oficiales involucrados en el incidente son Jeffrey Suárez y Laura Mendez.