“Tomen las cosas en serio”: jóvenes pacientes advierten sobre el COVID-19

SAN ANTONIO – Los datos sobre los casos de COVID-19 registrados en el condado Bexar muestran que la mayoría de los contagiados han sido personas de entre 20 y 29 años.

Ante estas cifras, dos pacientes, ambos de 29 años, se han dedicado a alertar a la comunidad sobre la importancia de tomar las precauciones necesarias para evitar formar parte de las estadísticas.

“María”, quien decidió mantenerse en el anonimato, y Hugo Gómez aseguraron estar completamente sanos antes de contraer el virus y no saben dónde o cómo se infectaron.

“Esto del coronavirus no discrimina en edad, ni raza, ni nada”, dijo María. “Yo sé que hay muchos jóvenes que piensan que son inmunes o que esto no es real, o que no va a ocurrirnos”.

Sentimiento que compartió Gómez diciendo, “nunca se me vino a la mente que yo fuera a ser una persona más, un número más”.

Ninguno de los dos jóvenes tuvo que ser hospitalizado, pero la preocupación de que el virus pudiera alcanzar a uno de sus seres queridos era muy grande.

“Personas más grandes que nosotros como nuestros padres, tíos, abuelos. Entonces, no hay que pensar nada más en nosotros”, dijo María. “He tenido conversaciones con dos amigos más que me han dicho que también acaban de salir positivo”.

Tanto María como Gómez advierten a las personas sobre el riesgo de contagio que corren al no tomar sus precauciones y salir sin protegerse.

“Tomen las cosas en serio porque esto es real”, recalcó Gómez.

María se encuentra en aislamiento y será sometida a un segundo examen de COVID-19 para saber si ya venció la enfermedad, mientras que Gómez recibió la noticia de que ya se ha recuperado.