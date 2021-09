A falta de empleados VIA considera modificar los horarios de sus autobuses

SAN ANTONIO – La escasez de empleados mantiene a la compañía de transporte público VIA Metropolitan Transit bajo presión, por lo que se considera modificar temporalmente los horarios de la mayoría de las rutas de los autobuses.

“La pandemia mundial ha afectado a los proveedores de transporte en todo el país. VIA y San Antonio no están solos en este desafío”, dijo el presidente y director ejecutivo de VIA, Jeffrey C. Arndt. “Estos cambios temporales nos permitirán brindar la mejor calidad y el servicio más equilibrado posible en este momento y mientras seguimos avanzando hacia la recuperación”.

Los miembros de la Mesa Directiva de VIA propusieron en su reunión de este martes cambiar la frecuencia de los autobuses. Esto quiere decir que, de ser aprobada la propuesta, las rutas más ocupadas operarían con alrededor de 2 a 5 minutos de diferencia de su horario habitual a partir de este 25 de octubre. Aquellas rutas con menos demanda seguirían un horario con alrededor de 20 a 30 minutos de diferencia, mientras que las rutas VIAtrans y VIA Link no se verán afectadas.

Al mismo tiempo, la empresa está en busca de contratar personal, especialmente conductores de autobuses y mecánicos. VIA ofrece un salario inicial de $20.25 por hora para los choferes, con la posibilidad de recibir bonos de contratación y otros beneficios. Los interesados pueden llenar una solicitud aquí.

La compañía realizará uno foro comunitario este jueves 23 de septiembre a las 7 p.m. para discutir los posibles cambios. Puedes participar entrando aquí.