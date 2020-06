AMLO: “yo ordené que se dejara en libertad” al hijo de “El Chapo” Guzmán

CUERNAVACA - El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este viernes que fue él quien ordenó la liberación de Ovidio Guzmán, uno de los hijos del capo Joaquín "El Chapo" Guzmán -condenado en Estados Unidos-, en el fallido operativo que su gobierno realizó en octubre en Culiacán, Sinaloa.

"Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente”, admitió ante medios en la capital del estado de Morelos, al sur de Ciudad de México.

El inesperado reconocimiento ocurre a ocho meses de que tanto el mandatario como sus colaboradores habían insistido en que la orden de liberar a Ovidio Guzmán provino del gabinete de seguridad.

“Cuando se decidió, para no poner en riesgo a la población, para que no se afectara a civiles, porque iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa, y se tomó la decisión, yo ordené que se detuviera ese operativo", subrayó.

La afirmación es opuesta a la que el propio López Obrador hizo un día después del llamado "Culiacanazo", que el 17 de octubre de 2019, puso en jaque a la población de la capital del estado de Sinaloa.

"No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas. Ellos (el gabinete de seguridad) tomaron esa decisión y yo la respaldé”, dijo entonces López Obrador.

Pero este viernes, durante la última etapa de una gira por cinco estados del país, López Obrador insistió en que las órdenes provinieron de él y que así se lo explicó al propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando hablaron sobre el tema días después de ocurrido el incidente.

De hecho, a lo largo de estos meses, López Obrador minimizó en varias ocasiones las preguntas de medios de comunicación sobre las razones por las que liberaron a Ovidio Guzmán, quien según la narrativa oficial había sido sometido por militares y estaba listo para ser extraditado a Estados Unidos.

López Obrador había insistido en que no era importante dar a conocer quién determinó dejarlo en libertad sino que su administración optó por salvar vidas de civiles en lugar de iniciar un enfrentamiento.

Lo que empezó con un supuesto operativo de rutina terminó en una balacera sin precedentes en medio del fallido intento por capturar a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán.

Pero este viernes, y sin que nadie se refiriera al tema, López Obrador cambió el discurso y soltó que la orden provino de él, además de que aseguró que tras esos acontecimientos el gobierno de Estados Unidos le ofreció ayuda, que no fue aceptada como lo ha hecho en otras ocasiones.

En febrero, el secretario de seguridad, Alfonso Durazo, reconoció que el gobierno federal no tenía una orden de aprehensión en México contra el hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán’, sino que a la fecha solo existe la orden de extradición a Estados Unidos.