Persecución en New Braunfels termina con un choque en San Antonio

SAN ANTONIO - Una persecución que inició en New Braunfels en horas de la madrugada de este martes culminó con un accidente de tránsito en San Antonio.

Según la información preliminar, aproximadamente a la 1:30 a.m., un vehículo con tres ocupantes no se detuvo ante un oficial en New Braunfels mientras conducía por la carretera interestatal 35 en dirección sur.

Fue así que comenzó una persecución a alta velocidad después de que la policía intentara detener al conductor por conducir de manera errática en la carretera.

La policía lo persiguió hasta San Antonio, deteniéndose una vez cerca de la I-10 para dejar a un pasajero, antes de estrellarse entre Southcross y Pecan Grove. El conductor huyó a pie en la ubicación de Southcross y no fue encontrado, pero un pasajero fue detenido en la escena.

La investigación y búsqueda de los sospechosos continúa, según autoridades.