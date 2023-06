Puedes ver películas gratis y al aire libre en San Antonio este verano

SAN ANTONIO — La ciudad de San Antonio realizará varios eventos este verano, entre ellos películas libre de costo al aire libre en el parque Travis.

De acuerdo con el comunicado, "Movies by Moonlight" regresa este verano en Travis Park. Durante el evento se presenta una película junto a camiones de comida y actividades para niños los martes de junio y julio.

También cuenta con estacionamiento gratuito después de las 5:00 p.m. en garajes, lotes y parquímetros operados por la ciudad como parte del Downtown Tuesday (hay estacionamiento cercano disponible en St. Mary's Garage, 205 E. Travis St.). Las mascotas con correa, las sillas de jardín, las mantas y los refrigerios son bienvenidos.

Estas son las películas que se presentarán:

• 6 de junio: “The Sandlot”

• 13 de junio: “Space Jam”

• 20 de junio: “Cool Runnings”

• 27 de junio: “Rookie of the Year”

• 11 de julio: “Karate Kid”

• 18 de julio: “Remember the Titans”

• 25 de julio: “A League of their Own"

Para obtener más información, visite la página de eventos de Facebook de Travis Park.