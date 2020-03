12 respuestas a preguntas frecuentes sobre los cheques de Trump

Mientras aguardas con ansiedad la ayuda aprobada por el Congreso y que incluye subsidios directos para hacer frente a los efectos del coronavirus en la economía del hogar, seguro tienes dudas sobre si eres elegible.

El paquete legislativo de emergencia, que pasa a la promulgación por parte del presidente Donald Trump, ofrece $350,000 millones en préstamos para empresas pequeñas y establece un fondo de hasta 500,000 millones de dólares en préstamos para industrias, municipalidades y estados.

A continuación algunas respuestas a preguntas frecuentes sobre cómo podrías o no beneficiarte.

1-¿Quién es elegible para recibir el beneficio (los cheques de ayuda por coronavirus?

Son elegibles para el reembolso completo de $1,200 ($2,400 casados) todos los residentes de EE. UU. con ingresos brutos ajustados de menos de $75,000 ($112,500 por cabeza de hogar y $150,000 por casados), que no son dependientes de otro contribuyente y tienen un número de Seguro Social elegible para trabajar, También son elegibles para un adicional cheque de $500 por niño. Una familia típica de cuatro es elegible para un reembolso de recuperación de $ 3,400.

2-¿Qué pasa con los contribuyentes con ingresos brutos ajustados superiores a $75,000 (hasta $112,500 para cabeza de hogar y $ 150,000 casados)? ¿Son elegibles para recibir algún beneficio?

El monto del cheque se reduce en $5 por cada $100 que los ingresos de un contribuyente exceden el umbral de eliminación gradual. La cantidad se elimina por completo para los contribuyentes solteros con ingresos superiores a $99,000, $146,500 para los cabeza de hogar con un hijo y $198,000 para los contribuyentes sin hijos. Para una familia típica de cuatro, no recibirían ningún beneficio aquellas con ingresos brutos ajustados que exceden los $218,000.

3-¿Qué sucede si mis ingresos superaron el umbral en 2019, pero perdí mi trabajo debido al coronavirus? ¿Todavía puedo obtener un cheque?

Si tus ingresos en 2019 estaban en el rango de reducción progresiva del beneficio, aún recibirías un cheque parcial basado en tu declaración de impuestos de 2019. Sin embargo, el cheque es en realidad un anticipo de un crédito fiscal que puedes reclamar en tu declaración de impuestos de 2020. Si tus ingresos son más bajos en 2020 que en 2019, cualquier crédito adicional para el que seas elegible será reembolsado o reducirá tu obligación tributaria cuando presentes tu declaración de impuestos 2020 el próximo año.

4-¿El cheque está sujeto a impuestos o tendré que devolver algún monto si el beneficio basado en mi declaración de 2019 es mayor de lo que sería si estuviera basado en mi declaración del año fiscal 2020?

No, el cheque es tratado como otros créditos tributarios reembolsables, tales como el crédito tributario por hijos y el crédito tributario por ingreso del trabajo, y no se considera ingreso. Además, si la cantidad de crédito al que calificas en función de los ingresos de 2020 es inferior a la que califica en función de tu declaración de impuestos de 2019, no tienes que devolver nada.

5-¿Quién califica como niño a los fines de este beneficio?

Cualquier niño que sea un niño elegible para los propósitos del Crédito Tributario por Hijos también es un niño calificado para los fines de este beneficio. En general, un niño es cualquier persona menor de 17 años, dependiente de un contribuyente.

6-¿Los dependientes, que no sean niños menores de 17 años, califican para recibir $500 adicionales por dependiente?

No, los $500 adicionales por niño se limitan a niños menores de 17 años.

7-¿Las personas con poco o ningún ingreso o aquellos con beneficios federales con recursos limitados, como SSI, son elegibles para un cheque?

Sí, no hay un requisito de ingresos mínimos para calificar. Incluso las personas con $0 de ingresos son elegibles para un cheque siempre que no sean dependientes de otro contribuyente y tengan un número de seguro social elegible para trabajar.

8¿Son elegibles las personas de la tercera edad cuyo único ingreso proviene del Seguro Social o un veterano cuyo único ingreso es un pago por discapacidad para veteranos?

Sí, siempre que no sean dependientes de otro contribuyente. El proyecto de ley también proporciona al IRS herramientas adicionales para ubicar y proporcionar reembolsos a personas de la tercera edad de bajos ingresos que normalmente no presentan una declaración de impuestos al permitirles basar un reembolso en el Formulario SSA-1099, Declaración de beneficios del Seguro Social o Formulario RRB-1099, que es el equivalente de la declaración del Seguro Social para los empleados del ferrocarril. Sin embargo, se alienta a las personas mayores a presentar su declaración de impuestos de 2019 para asegurarse de recibir su cheque lo más rápido posible.

9-¿Son los estudiantes universitarios elegibles para un cheque?

Solo si no son considerados dependientes de sus padres. En general, un estudiante universitario a tiempo completo menor de 24 años se considera dependiente si sus padres proporcionan más de la mitad de su sustento.

10- Soy elegible para un cheque, ¿qué debo hacer para recibirlo?

Para la gran mayoría de los estadounidenses, no se requerirá ninguna acción por su parte para recibir un cheque ya que el IRS utilizará la declaración de impuestos del contribuyente de 2019 si se presentó o su declaración de 2018 si no han presentado su declaración de 2019. Esto incluye a muchas personas con ingresos muy bajos que presentan una declaración de impuestos a pesar de no tener que pagar ningún impuesto para poder aprovechar el crédito reembolsable del impuesto sobre la renta del trabajo y el crédito tributario por hijos.

11- ¿Qué debo hacer si no presenté una declaración de impuestos para 2019 o 2018?

La mejor manera de asegurarse de recibir un cheque es presentar una declaración de impuestos de 2019 si aún no lo has hecho. Esto se puede hacer de forma gratuita en línea desde tu hogar utilizando el programa gratuito del IRS (https://www.irs.gov/filing/free-file-do-your-federal-taxes-for-free). El proyecto de ley también instruye al IRS a hacer una campaña publicitaria para alertar a todas las personas de su elegibilidad para el cheque y cómo recibirlo si no han presentado una declaración de impuestos de 2019 o 2018.

12-Si tengo una deuda vencida con una agencia federal o estatal, o debo impuestos atrasados, ¿se reducirá mi cheque?

No, el proyecto de ley desactiva casi todas las obligaciones administrativas que normalmente pueden reducir los reembolsos de impuestos para las personas que tienen deudas tributarias pasadas o que están atrasados en otros pagos a gobiernos federales o estatales, incluidos los pagos de préstamos estudiantiles. La única compensación administrativa que se aplicará será para aquellos que tienen pagos vencidos de manutención infantil que los estados han informado al Departamento del Tesoro.

Nota aclaratoria: La información anterior es preparada por el personal del Comité Republicano de Finanzas con fines informativos y no se debe tomar como un asesoramiento legal. Las personas deben consultar al IRS o a un asesor fiscal para responder preguntas relacionadas con sus circunstancias individuales.