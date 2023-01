¿Sufriste una decepción amorosa? Puedes ponerle el nombre de tu ex a una cucaracha en San Antonio A través de la recaudación de fondos “Cry Me a Cockroach”, las personas pueden ponerle un nombre una cucaracha, un roedor o un vegetal en honor a su ex y ver cómo se alimenta a un animal con los restos de la decepción amorosa.