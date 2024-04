La reacción de Melissa Lucio tras conocer que se frenó su ejecución y tendrá más días de vida

TEXAS - El caso de Melissa Lucio nuevamente vuelve a ser noticia luego de que la organización Innocence Project revelara que el juez Arturo Nelson recomendó que tanto la condena en el caso por la muerte de su hija como la sentencia de pena de muerte sean anuladas por el Tribunal de Apelaciones de lo Penal de Texas (CCA, por sus siglas en inglés).

La recomendación del juez Nelson fue realizada el pasado 12 de abril. "El juez Nelson, que presidió el juicio de Melissa, encontró que se ocultó información crítica a la defensa en el momento del juicio", añade Innocence Project en una declaración escrita como reacción a la decisión del juez.

El 25 de abril de 2022 el CCA suspendió la ejecución de Melissa y ordenó al Tribunal del Distrito Judicial 138 de Cameron Country que considerara nuevas pruebas de inocencia sobre la muerte de Mariah Álvarez, hija de Melissa, junto con otras reclamaciones que cuestionaban la imparcialidad y fiabilidad de su condena.

En respuesta al tribunal, la Fiscalía del Condado de Cameron emprendió una nueva revisión del caso de Melissa. Después de esa revisión, la oficina del fiscal llegó a la conclusión de que los hechos indiscutibles muestran que las pruebas favorables fueron retenidas del equipo de defensa de Melissa en el momento del juicio.

Como explica Innocence Project, el juez Nelson concluyó que se ocultó información crítica a la defensa en el momento del juicio y que Lucio "cumplió con su carga de la prueba, por preponderancia de la evidencia, de que no habría sido condenada a la luz de las pruebas suprimidas". El caso pasa ahora a la CCA, que tiene la potestad última de decidir si debe anularse la condena, añade Innocence Project.

A dos años de que se pospuso la ejecución

Mientras este nuevo panorama legal en torno a Lucio se dilucida, cabe destacar que ya están por cumplirse dos años desde que la Corte de Apelaciones Penales de Texas pospuso su ejecución. Lucio fue condenada a muerte en Texas por la muerte de su hija de dos años Mariah.

Hasta el momento sigue siendo un misterio cuándo Lucio podría abandonar la prisión y regresar a casa con su familia. Fue el 25 de abril de 2022 que se recibió la tan anhelada respuesta de la corte en la que se pospuso su ejecución.

La familia de Melissa, al igual que otras organizaciones que velan por que se haga justicia a los confinados, siempre se han mantenido muy activos exponiendo las presuntas incongruencias que rodearon su enjuiciamiento en el Condado Cameron. Incluso, la organización Innocence Project detalló nueve razones por las que ella sería inocente.

Incluso, este próximo domingo 14 de abril a las 6:30 pm, en The Historic Cine El Rey Theatre, en McAllen, se proyectará el documental The State of Texas vs. Melissa, realizado en 2020 por la directora Sabrina Van Tassel.

Los interesados en ver este filme que documenta lo ocurrido a Lucio solo deben acudir al cine para poder disfrutar del documental. Esta actividad contará con la presencia de familiares de Melissa, quienes hablarán sobre el caso y con miembros del equipo de la organización Free Melissa Lucio.

EL CRIMEN POR EL QUE FUE CONDENADA

Melissa fue condenada en 2008 por el asesinato de su hija de 2 años, quien perdió la vida dos días después de caer por las escaleras de su casa en el Condado Cameron, en Texas.

El 15 de octubre del 2007, Lucio se estaba mudando con su familia a un nuevo apartamento cuando la pequeña Mariah se cayó por una empinada escalera afuera del apartamento de la familia en la ciudad de Harlingen. La niña parecía no haber sufrido ningún daño grave después de la caída, pero dos días después se fue a dormir la siesta y nunca despertó.

Aunque ella y su familia han insistido en que Melissa no la mató, las autoridades del condado Cameron dicen que el día de la muerte de la niña hubo "evidencia de abuso que permitió el arresto" y la condena de Lucio.

¿CONFESIÓN BAJO PRESIÓN?

Durante horas de incesantes interrogatorios, Melissa Lucio negó más de 100 veces haber golpeado mortalmente a su hija de 2 años.

Pero agotada por una vida de abuso y el dolor de perder a su hija Mariah, dicen sus abogados, la mujer de Texas finalmente accedió a los investigadores. "Supongo que lo hice", respondió Lucio cuando se le preguntó si ella era responsable de algunas de las lesiones de Mariah.

"Me sentí muy intimidada, fueron muy agresivos conmigo. Tuve mucho miedo esa noche, y finalmente llegó un momento en el que dije "quizá si les digo lo que quieren oír, me dejen en paz". Así que eso es lo que hice, básicamente les dije "ok, lo hice". ¡Pero no lo hice!", dijo Lucio a EFE.

La familia de la madre hispana condenada a muerte, confirmó la decisión judicial tomada este lunes.