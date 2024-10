Fuga química en planta de Pemex deja dos muertos y varios heridos en Texas

HOUSTON, TX - Una fuga química en una instalación de Texas dejó dos muertos y varios trabajadores transportados al hospital o atendidos en el lugar por personal médico el jueves, según las autoridades.

La fuga de sulfuro de hidrógeno se produjo en una instalación de Pemex, la compañía de petróleo y gas, ubicado en 5900 Highway 225 en Deer Park.

Según Pemex, detuvieron sus operaciones en varias unidades de la planta química después de que se detectara la fuga a las 4:40 p.m. CT. El Departamento de Policía de la ciudad de Deer Park dijo que fueron informados del incidente alrededor de las 5:23 p.m.

La ciudad de Deer Park emitió una orden de refugio en el lugar poco después de las 7 p.m. CT, que luego fue levantada a las 9:30 p.m. después de que los informes de monitoreo del aire no encontrarán contaminantes peligrosos en la comunidad.

El Departamento de Bomberos de Pasadena también había emitido una orden de refugio en el lugar para todas las áreas al norte de Spencer Highway, bordeando Pasadena.

La autopista estatal 225 también fue cerrada temporalmente como medida de precaución.

El incidente dejó dos personas muertas y al menos 35 empleados fueron transportados o atendidos en el lugar de los hechos, según dijo Ed González, Alguacil del Condado Harris.

No se ha dado a conocer la causa de la fuga ni se ha identificado a los dos fallecidos.

En un comunicado, Pemex dijo que el problema estaba aislado y controlado y que publicarían más actualizaciones a medida que tuvieran más información.

@HCSOTexas Industrial Unit deputies responded to an incident at the 5900 SH-225. Preliminary info: unknown chemical release. One person confirmed deceased, another has been taken by Lifeflight, and several others injured. #HouNews pic.twitter.com/7Eibthgtul