Hallan dos personas heridas de bala en estacionamiento de restaurante

Las autoridades buscan a los responsables de balear a dos personas dentro de un auto en un estacionamiento de un restaurante Applebee's este martes en horas de la madrugada en New Braunfels.

Según autoridades, aproximadamente a las 12:20 a.m., el Departamento de Policía de New Braunfels y el Departamento de Bomberos de New Braunfels fueron llamados a la cuadra 900 de la carretera lateral I-35 Norte tras un informe de un tiroteo en el estacionamiento.

Los oficiales fueron los primeros en llegar al lugar y encontraron a dos víctimas dentro de un vehículo en el estacionamiento. Un hombre de 19 años y una mujer de 20 años sufrieron heridas de bala.

Los oficiales inmediatamente comenzaron a tomar medidas para salvar vidas hasta que los paramédicos llegaron al lugar y ambas víctimas fueron transportadas al Brooke Army Medical Center (BAMC) en San Antonio.

Ambas víctimas permanecen actualmente en el hospital con la mujer en condición estable y el hombre en condición crítica.

Mientras tanto, los agentes registraron la zona, pero no pudieron localizar a los responsables del tiroteo. Los detectives de la División de Investigaciones Criminales del NBPD están investigando el incidente.

Cualquier persona que tenga información sobre este incidente, incluida la identidad del responsable del tiroteo, debe comunicarse con la policía de New Braunfels o con Crime Stoppers del condado Comal. Crime Stoppers ofrece una recompensa de hasta $4,000 por información que conduzca a un arresto o una acusación por parte del gran jurado. Para permanecer en el anonimato y cobrar la recompensa, llama a Crime Stoppers al 830-620-TIPS (8477).