Al Pacino rompe el silencio sobre el embarazo de su novia Noor Alfallah

La estrella de "The Godfather" compartió sus sentimientos acerca de esperar su primer bebé con su novia Noor Alfallah a los 83 años, lo que lo convierte en padre de cuatro hijos.

"Es muy especial", dijo Pacino en un video publicado por el Daily Mail el 6 de junio. "Siempre lo ha sido. Tengo muchos hijos. Pero esto es realmente especial en este momento".

Fue el pasado 30 de mayo el representante del actor de cine había confirmado el embarazo de Alfallah a E! News.

"Soy responsable ante ellos", le dijo a "The New Yorker" en 2014. "Soy parte de su vida. Cuando no lo soy, es molesto para mí y para ellos. Así que eso es parte de la gestalt". Y aprovecho mucho de eso. Te saca de ti mismo".

Pacino no es el único padre mayor en Hollywood que celebra su nuevo viaje de paternidad.

Su coprotagonista, Robert De Niro, quien dio la bienvenida a su séptimo hijo en mayo, le envió sus mejores deseos a su amigo.

