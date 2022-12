15 menores han sido reportados como desaparecidos en San Antonio en un año

SAN ANTONIO – La imagen de Lina Sardar Khil sonriendo representa una de las 16 familias que esperan el regreso de niños que han sido reportados como desaparecidos en un año en San Antonio y que aparecen en el National Center for Missing and Exploited Children.

Ha pasado un año desde que Lina Sardar Khil fue vista por última vez el 20 de diciembre de 2021 jugando en el parque de un complejo de apartamentos en San Antonio y al momento no hay rastros de su paradero.

La niña tendría 4 años en el aniversario de su desaparición.

NIÑOS DESAPARECIDOS EN SAN ANTONIO

De izquierda a derecha, estos son los nombres de los niños cuyas imágenes aparecen arriba: Lina Sardar Khil, Yazmín Guillén, Serina Uriegas, Xenaida Aguilera, Samantha Albarez, Ivory Martínez, Jacob Krone, Joanna Luna, Maximino Reyes, Ray Valdez Jr., Ganelle Medina, Ramon Solís, Joshua Puente Jr., Matthew Montanez y Amy Martínez.

Las edades de estos menores rondan entre los 15 a 17 años, la más pequeña siendo Lina.

De acuerdo con el National Center for Missing and Exploited Children, los niños que se escapan constituyen la mayoría de los casos de niños desaparecidos que aparecen en su página web.

"Estos niños son muy vulnerables y enfrentan muchos riesgos, como la falta de vivienda, la participación en pandillas y el tráfico sexual de niños", dice el centro.

Además, el centro destaca que muchos niños nunca son reportados como desaparecidos. "No existe una forma confiable de determinar el número total de niños que realmente están desaparecidos en los Estados Unidos", reitera la organización.

Según el el National Center for Missing and Exploited Children, entre el 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, en Texas se reportaron 3,597 casos de niños desaparecidos y de esos quedan 253 menores que no han regresado a casa.

Si tienes información sobre el paradero de alguno de estos menores, se pide a que la comunidad llame al 911 o al Departamento de la Policía de San Antonio al 210-207-7273.