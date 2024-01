Cierran acceso al río Comal en New Braunfels ante fuertes lluvias

La ciudad de New Braunfels anunció que las fuertes lluvias han provocado un aumento del flujo de agua en el río Comal, por lo que han cerrado su acceso para fines recreativos de manera temporal.

“Las fuertes lluvias también han provocado un aumento del caudal del río Guadalupe en New Braunfels, cuyo caudal actual mide aproximadamente 1050 pies cúbicos. Por ordenanza de la ciudad, una vez que los caudales del río Guadalupe superan los 1000 pies cuadrados, no se permite ‘tubing’ y solo se permiten balsas y kayaks en la parte del río dentro de los límites de la ciudad de New Braunfels”, lee el comunicado.

Asimismo, se indicó que los funcionarios de la ciudad reevaluarán las condiciones del río el martes 23 de enero para determinar cuándo se puede reanudar la recreación en el río.

De acuerdo con el pronóstico, las posibilidades de lluvias siguen siendo altas en la mayor parte de la región el martes. Existe un riesgo marginal por lluvias excesivas sobre el oeste de Hill Country hacia el sur hasta el área metropolitana de San Antonio.

El riesgo de lluvias excesivas aumenta para el resto de Hill Country, el corredor I-35 al norte de San Antonio y las llanuras costeras.

