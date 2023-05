EEUU aprobó millones en condonación de préstamos estudiantiles para trabajadores públicos

WASHINGTON DC - Estados Unidos ha aprobado más de $42,000 millones en condonación de deudas de préstamos estudiantiles federales para más de 615,000 prestatarios en los últimos 18 meses como parte de un programa destinado a lograr que más personas trabajen en puestos de servicio público, dijo el Departamento de Educación de Estados Unidos este miércoles.

El programa de condonación de préstamos por servicio público está abierto a maestros, bibliotecarios, enfermeras, abogados de interés público, militares y otros trabajadores públicos. Cancela la deuda estudiantil restante de un prestatario después de 10 años de trabajo de interés público o 120 pagos mensuales.

El programa es independiente del plan de alivio de la deuda estudiantil del presidente Joe Biden, que eliminaría o reduciría los préstamos para millones de prestatarios, independientemente del campo en el que trabajen. La Corte Suprema de EEUU está considerando actualmente si ese plan puede seguir adelante.

El programa de condonación de préstamos por servicio público, conocido como PSLF, se lanzó en 2007, pero las reglas estrictas significaron que más del 90% de los solicitantes fueron rechazados, dijo el Departamento de Educación en 2019.

En octubre de 2021, el gobierno relajó temporalmente los requisitos, lo que facilitó la solicitud y la aprobación de las personas. Esos requisitos relajados finalizaron en octubre de 2022. Sin embargo, los prestatarios que deseen aumentar su recuento de pagos tienen otra oportunidad para hacerlo. Pueden solicitar el ajuste de cuenta único hasta el final del año.

A través del ajuste único de la cuenta, los prestatarios con préstamos directos a través del programa William D. Ford tendrán beneficios similares a los que estaban disponibles bajo la exención limitada del PSLF. Los prestatarios que no tengan préstamos directos pueden consolidar y recibir crédito del PSLF por pagos anteriores como parte de este ajuste, siempre que presenten una solicitud de consolidación antes de fines de 2023.

Una de las personas que se benefició de la exención del PSLF fue Beth Bourdon, asistente del defensor público en Orlando, Florida.

A Bourdon se le perdonaron alrededor de $ 57,000 de préstamos estudiantiles en febrero de 2022. Anteriormente, debido a que sus préstamos se habían adquirido a través del Programa de Préstamos Educativos Federales para la Familia, Bourdon no calificaba para el alivio. Pero cuando la exención entró en vigencia en octubre de 2021, la presentó con éxito.

“Seguí revisando y volviendo a revisar el sitio, y un día fui y el saldo era cero”, dijo Bourdon. “Dos días después recibí la carta oficial”.

Con la excepción de un período de dos años, Bourdon ha trabajado en derecho de interés público desde 2005. Dijo que hizo pagos de alrededor de $417 cada mes desde junio de 2008 hasta octubre de 2021, cuando consolidó sus préstamos y solicitó el PSLF.

“A los defensores públicos, no nos pagan mucho”, dijo. “Cuando las personas reciben préstamos estudiantiles, se enfrentan a una decisión realmente difícil. ¿Puedo seguir haciendo este trabajo que amo o tendré que ir a una firma civil para tratar de ganar dinero? El PSLF ayuda a tratar de retener a personas talentosas que, de otro modo, irían a otro lugar”.

Bourdon dijo que la cancelación le da "espacio para respirar".

Agregó que habló personalmente sobre 10 personas que conoce a través del proceso de solicitud de perdón a través de la exención, y que varias ya han recibido la cancelación.

“Es genial, saber lo aliviada que estaba, que mis amigos también tuvieran ese tipo de alivio”, dijo.

A partir del 1 de julio de este año, el Departamento de Educación implementará cambios diseñados para facilitar el proceso de solicitud del PSLF. Algunos de los cambios se incluyeron previamente en la exención.

Esto es lo que necesita saber si desea aplicar:

¿QUIÉN CALIFICA?

Si está o estuvo empleado anteriormente al menos 30 horas por semana con los siguientes tipos de organizaciones, califica:

Organizaciones gubernamentales de cualquier nivel (federal, estatal, local o tribal de EEUU). Esto incluye el ejército de EEUU, todo el trabajo en educación pública y el trabajo voluntario de tiempo completo con AmeriCorps y el Cuerpo de Paz.

Cualquier organización sin fines de lucro que esté exenta de impuestos según la Sección 501(c)(3) del Código de Rentas Internas.

Si trabaja para una organización sin fines de lucro que no está exenta de impuestos, aún puede calificar para el PSLF si la organización brinda ciertos tipos de servicios públicos calificados, como manejo de emergencias, asistencia legal y servicios legales, educación de la primera infancia, servicio a personas con discapacidades o ancianos, salud pública, incluidos enfermeros y enfermeros practicantes, biblioteca pública y servicios de biblioteca escolar, y seguridad pública, como prevención del delito y aplicación de la ley.

Para demostrar que su trabajo en el servicio público lo califica para la condonación, presentará un formulario de certificación de empleador con su administrador, enumerando los trabajos que ha tenido.

Debe tener préstamos directos o consolidar otros préstamos estudiantiles federales en un préstamo directo. También debe realizar 120 pagos calificados o 10 años de pagos.

¿QUÉ PRÉSTAMOS ESTUDIANTILES SON ELEGIBLES?

Cualquier préstamo estudiantil federal recibido bajo el programa de Préstamos Directos Federales William D. Ford es elegible.

Si tiene un Préstamo federal para la educación familiar (FFEL) o un Préstamo federal Perkins, deberá consolidarlos en préstamos directos con su administrador. Los pagos realizados en estos préstamos antes de consolidarlos no cuentan como pagos calificados del PSLF.

Los préstamos estudiantiles privados no son elegibles.

¿CÓMO PUEDO APLICAR?

Puede presentar su solicitud al programa utilizando la herramienta de ayuda del PSLF. Si desea hacerlo manualmente, puede imprimir y enviar por correo un formulario PSLF.

¿CÓMO PUEDO CONSOLIDAR MI DEUDA EN UN PRÉSTAMO DIRECTO?

Primero, visite studentaid.gov para ver si tiene préstamos otorgados bajo el Programa Federal de Préstamos para la Educación Familiar o el Programa de Préstamos Perkins. Esos son los préstamos que consolidará.

A continuación, solicite en línea o por correo. El proceso es gratuito y tarda unas seis semanas en completarse, pero puede enviar el formulario de condonación de préstamos por servicio público después de que se complete la consolidación.

¿QUÉ CUENTA COMO PAGO QUE CALIFICA?

Un pago mensual calificado es un pago que realizó después del 1 de octubre de 2007, mientras estaba empleado por un empleador calificado.

Los 120 pagos mensuales calificados no necesitan ser consecutivos. Por ejemplo, si tiene un período de empleo con un empleador que no califica, no perderá el crédito por los pagos calificados anteriores.

¿QUÉ PASA CON LA PAUSA DE PAGO?

Los pagos de préstamos estudiantiles están actualmente en pausa debido a la pandemia de COVID.

Los pagos se reanudarán, junto con la acumulación de intereses, 60 días después de que se resuelva el caso actual de la Corte Suprema sobre la condonación de préstamos estudiantiles. Si el caso no se ha resuelto antes del 30 de junio, los pagos comenzarán 60 días después.

Los prestatarios obtendrán crédito para el PSLF por los pagos que habrían realizado durante la pausa, siempre que cumplan con todos los demás requisitos para el programa, según el Departamento de Educación.

Para que los pagos calificados se muestren en su cuenta, debe enviar un formulario PSLF que certifique su empleo durante la pausa.

¿CUÁNTAS PERSONAS HAY ACTUALMENTE EN EL PROGRAMA?

A mediados de abril de este año, más de 615,000 prestatarios calificaron para la condonación en virtud de la exención limitada del PSLF, que finalizó en octubre. Algunos prestatarios que presentaron sus solicitudes antes de la fecha de finalización pueden continuar procesando sus solicitudes desde el período de exención.

¿A QUIÉN PUEDO CONTACTAR SI TENGO PREGUNTAS?

Si tiene una pregunta específica sobre su aplicación, es mejor llamar o enviar un correo electrónico a un representante.

Para preguntas generales sobre préstamos estudiantiles, el Centro de Información de Ayuda Federal para Estudiantes (FSAIC) alberga un centro de contacto que permite a los prestatarios chatear en vivo, llamar o enviar un correo electrónico.