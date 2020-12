En video: hombre negro de 71 años sacado de su casa desnudo demanda a la policía

Columbia, Carolina del Sur.- Un hombre negro de 71 años en Carolina del Sur se sintió avergonzado y temió por su vida cuando un oficial de policía que buscaba adolescentes que podrían haber estado entrando en autos lo detuvo afuera desnudo y a punta de pistola. El hombre dice que él solo se asomó por su puerta para verificar lo que ocurría afuera. Ahora está demandando a las autoridades.

El video de la cámara corporal del encuentro de junio de 2019 en Rock Hill muestra al oficial Vincent Mentesana profiriendo palabras altisonantes contra Jethro DeVane y diciéndole que no cierre la puerta.

Mentesana le ordena a DeVane que se pare afuera de su casa desnudo a las 4 a.m., frente a la pared. Esto según el video que DeVane y su abogado obtuvieron a través de una solicitud de registros públicos y dieron a conocer el martes. Cuando DeVane pregunta qué está pasando, Mentesana responde: "No quiero hablar contigo".

El oficial apuntó con el arma a la cabeza de DeVane durante 90 segundos mientras otros oficiales miraban a través de su casa, según la demanda.

“Hice lo que dijo el hombre. Tenía el arma. Podría haberme quitado la vida en un minuto ”, dijo DeVane en una conferencia de prensa el martes con su abogado. Una vez que Mentesana obtuvo el visto bueno, le preguntó a DeVane su nombre y le dijo por qué la policía estaba en el vecindario.

La policía no tenía una orden de registro para la casa de DeVane, según la demanda presentada el lunes, que alega negligencia grave, angustia emocional y encarcelamiento falso. La demanda no pide una cantidad específica en dólares.

En la conferencia de prensa, DeVane dijo que estaba avergonzado porque había al menos una mujer entre los oficiales. También dijo que temía por su vida; que si intentaba cerrar la puerta, agarrar algo de ropa o discutir, el oficial con el arma en la cabeza dispararía. "No lo superaré por el resto de mi vida", afirmó DeVane.

El abogado de DeVane, Justin Bamberg, indicó que la forma en que la policía trató a su cliente le recordó un video policial de Chicago que apareció a principios de este mes. En ese video, se ve a la policía derribando la puerta del apartamento de una mujer negra mientras se cambia de ropa y esposándola mientras está desnuda.

Lo que sucedió en la casa de DeVane nunca sucedería en un vecindario blanco rico, afirmó Bamberg el martes.

“¿Por qué tenemos que estar aquí abogando por la decencia y la dignidad humanas? Es absolutamente ridículo e inaceptable ”, dijo. “Y debe detenerse antes de que haya una muerte. Dios no lo quiera, si el señor DeVane hubiera entrado en pánico como lo haría mucha gente y hubiera intentado cerrar esa puerta".

La demanda de DeVane dice que el jefe de policía de Rock Hill descubrió que Mentesana fue descortés, pero actuó correctamente, junto con los oficiales que entraron a su casa y la registraron sin una orden judicial.

El portavoz de la policía de Rock Hill, el teniente Michael Chavis, afirmó que el departamento no comenta sobre las demandas pendientes. Mentesana solicitó una transferencia del departamento de policía al departamento de servicios públicos de Rock Hill en febrero, dijo el bufete de abogados de la ciudad.

En un comunicado de prensa poco después del encuentro, la policía dijo que los oficiales que vieron a los adolescentes correr notaron la casa de DeVane con césped alto, sin luces, una puerta abierta y una piscina sucia. Pensaron que podría estar abandonado y los adolescentes podrían estar adentro.

DeVane fue detenido por agentes y la policía registró su casa en aras de la seguridad pública, según el comunicado de prensa. DeVane dijo que el jefe de policía fue a su casa más tarde ese mes para discutir lo sucedido y dijo que probablemente no debería dormir desnudo.

"No tenía mi ropa puesta esa noche. ¿Por qué? Estoy en mi casa ", dijo DeVane el martes, y agregó:" Como le dije, si me hubieras avisado que vendrías, me habría puesto la ropa".