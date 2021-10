“No sé cómo vivir sin él”: muere niño hispano de 11 años tras colapsar en su escuela

La familia de William Edilzer Cabrera Lozano no halla consuelo. El niño de 11 años murió este lunes tras sufrir una emergencia médica y colapsar en su salón de clase en una escuela del condado Montgomery, en Maryland.

El pequeño, quien cursaba quinto grado, fue trasladado del plantel a un centro médico, donde falleció, según informaron las autoridades escolares.

“Ese es mi hijo William… yo lo quiero mucho. No sé cómo vivir sin él”, dijo su madre, Santos Mercedes Cabrera Lozano. “Yo estoy sola, soy una madre soltera.”

Según narra la mujer, el lunes en la mañana, William tomó el autobús rumbo a su escuela Farmland Elementary, localizada en el área de Rockville, como lo hacía a diario. Pero poco después de ingresar al aula, el menor se sintió mal y fue entonces tratado por la enfermera de la institución educativa, quien inmediatamente llamó al 911, informó el distrito escolar.

El personal de emergencia estuvo trabajando en el estudiante por un tiempo hasta llevarlo a un hospital, según el relato de las escuelas públicas.

“‘Puedes venir a ver a William porque está enfermo’, me dijeron. ‘Ya lo llevaron al hospital’”, recordó su madre. “Qué es lo que pasó, le dije... Estaba vomitando sangre y se desmayó, me dijeron.”

Cabrera Lozano dijo a Telemundo 44 que el niño había estado presentando dolor en el pecho y la garganta por casi un mes.

“Me decía, ‘Mami me duele aquí’. No sé si su corazón. ‘Me duele aquí me decía’. Pero como él no nació aquí, yo no tenía dinero para llevarle al hospital. Como dice la gente que cobran mucho", dijo.

Los allegados de William siguen en su asombro y tratan de entender qué fue lo que llevó al deceso.

“Una criatura... todavía tiene vida por delante, no es justo”, dijo María Vicente, la prima del niño fallecido. “Todavía no nos han dado respuesta. Qué fue exactamente lo que pasó."

Su familia cree que William era víctima de acoso en la escuela. “El niño me dijo que lo estaban burlando mucho en la escuela. Mucho bullying existe”, dijo Vicente.

Las escuelas públicas no informaron sobre si tienen reportes de algún incidente de acoso hacia William e indicaron que no podían comentar sobre el historial médico de un estudiante.

La directora de Farmland Elementary informó sobre el fallecimiento a través de una carta a los padres y representantes de la comunidad educativa.

El cuerpo de William fue trasladado a la oficina del médico forense de Baltimore, quien determinará la causa de muerte.

La familia Cabrera Lozano vive actualmente en un refugio del condado y desean enviar el cuerpo del niño a Guatemala, su país de origen, por lo que han abierto una página GoFundMe para la recolección de fondos.

En el condado Montgomery, hay recursos de salud asequibles disponibles para las familias sin distinción de estatus migratorio. Entre ellos están:

Mary’s Center en Silver Spring

344 University Blvd W, Silver Spring, MD 2090

(844) 796-2797

Proyecto Salud Clinic