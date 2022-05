Arrestan a joven de 15 años por balacera que mató a niña puertorriqueña en NY

NUEVA YORK - El presunto pistolero que disparó la bala que se cree que mató a una niña de 11 años mientras caminaba con miembros de su familia en una calle de El Bronx a principios de esta semana está bajo custodia, dijeron el viernes fuentes policiales con conocimiento directo del caso.

El sospechoso, de 15 años, es uno de los dos jóvenes que la policía buscaba en relación al tiroteo del lunes por la noche que mató a Kyhara Tay.

Las autoridades dijeron que Tay recibió un disparo en el estómago cuando un dúo en un ciclomotor abrió fuego contra un grupo de hombres en Longwood, en una esquina de la calle Westchester Avenue.

La niña de 11 años, que había estado caminando con familiares en ese momento, fue declarado muerta en un hospital poco tiempo después. Ella no era el objetivo previsto, y las fuentes policiales dicen que todavía están buscando al conductor del ciclomotor.

La muerte de la alumna de sexto grado ha sacudido a su comunidad del Bronx. Los miembros de la familia se reunieron el martes por la noche en una vigilia por Kyhara, Kyky para abreviar. Sus padres estaban desconsolados mientras visitaban el monumento que se ha apoderado de la calle donde le dispararon. En una vigilia, los globos volaron por el aire mientras los seres queridos se despedían.

Líderes comunitarios piden justicia por la muerte de niña de 11 años en balacera del Bronx

"Estoy triste y la extraño mucho y no puedo creer que esté muerta. Me duele", dijo su amiga Kaylany Álvarez, quien dijo que conocía a Kyhara desde preescolar. "Ella venía a veces y estábamos juntos y me desperté hoy y descubrí que le dispararon. Realmente la extraño y espero que esté bien en el cielo".

Al día siguiente, una multitud se congregó para un mitin en memoria de la niña y para apoyar a su familia, diciendo que están cansados ​​de vivir con miedo a la violencia en las calles y enojados porque todavía se busca a los responsables.

“Estos niños están haciendo el salvaje oeste aquí”, dijo Luis Torres, residente de Longview, y agregó que “esta es la peor tragedia que he visto en toda mi vida”.

Nadie más resultó herido en el tiroteo.

La menor de 11 años falleció tras ser baleada en El Bronx.

NYPD CRIME STOPPERS OFRECE RECOMPENSA

NYPD Crime Stoppers había distribuido fotos del dúo en el ciclomotor buscado en conexión por la muerte de Kyhara Tay y ofrece una recompensa de hasta $10,000 por información relacionada con el caso.

OLA DE VIOLENCIA CONTRA MENORES EN EL BRONX

El incidente del lunes se suma a una ola de balaceras donde varios menores y jóvenes han resultado heridos.

Una niña de 11 meses recibió un disparo en El Bronx el 19 de enero. La bebé fue impactada por una bala perdida en la mejilla izquierda mientras estaba sentada en un automóvil estacionado con su madre. La niña se sometió a una cirugía cerebral el mismo mes.

Unas tres horas antes de que le dispararan a la pequeña Tay, dos adolescentes fueron alcanzados por balas en una calle de Brooklyn. Un joven de 18 años fue herido en el torso y un joven de 19 años en la pierna.

El miércoles pasado, el hijo de 17 años de un oficial de policía de Nueva York recibió una bala en el brazo frente a su escuela secundaria de Queens. El adolescente no era el objetivo previsto, dijo la policía.

El jueves pasado por la noche en El Bronx, un menor de 14 años y un menor de 15 años fueron baleados por un par de hombres. Ambos adolescentes fueron hospitalizados en condición estable, dijeron las autoridades. Dos noches antes de ese tiroteo, un joven de 17 años recibió un disparo mortal frente a una tienda de comestibles del Bronx.

A principios de mes, una joven de 18 años recibió un disparo en el vestíbulo de un edificio de Crown Heights y murió días después. En un incidente separado, un menor de 13 y otro de 14 años fueron baleados en las afueras de Central Park. Ambos sufrieron lesiones menores.

A fines de abril, una menor de 14 años fue impactada por una bala perdida en el cuello. Además, dos jóvenes de 18 años también sufrieron heridas. Los tres adolescentes sobrevivieron al tiroteo.