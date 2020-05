Cuidado con las estafas al comprar mascotas durante la pandemia

SAN ANTONIO - Muchas personas han optado por adquirir una mascota que les acompañe durante el distanciamiento social y algunas están siendo estafadas en el proceso.

Consumidores que han usado internet para encontrar una mascota se han encontrado con estafadores, según reporta el Buró de Mejores Negocios (BBB, por sus siglas en inglés).

Los informes sobre estafas de mascotas procesados por el BBB de Texas indican que entre marzo y abril de 2019 se reportaron 12 casos de esta índole. Sin embargo, este año para los mismos meses se reportaron 38 casos.

En términos económicos, resulta que los casos de 2019 se traducen en una pérdida de $9,152, mientras que las de este años se elevan a $27,250.

Este patrón de estafas involucra consumidores comprando perros u otras mascotas en línea y un estafador, quien afirma que le enviará la mascota.

Después de que la persona paga por el animal, el estafador puede solicitar más dinero para supuestamente encargarse de del envío u otros asuntos relacionados.

Una vez se le envía el dinero que solicita, el estafador desaparece con el dinero de la víctima. Luego, la persona se da cuenta que la mascota por la que pagó nunca existió.

Las fotos usadas en el sitio web del estafador a veces son tomadas de entre las que publican en línea criadores legítimos.

BBB encontró también que algunos estafadores piden más dinero debido a las “nuevas regulaciones del COVID-19”, alegando que usan cajas o empaques especiales. En algunos casos dicen que no es posible visitar la mascota antes de la compra.

BBB informó que ha investigado tres sitios de ventas mascotas, todos creados durante la pandemia.

“Celia Dachshund Home” fue creado en febrero, “Ashley’s Bengal Kittens” en marzo y “Amanda’s Dachshund Home” en abril. Hasta ahora, BBB ha recibido diez quejas e informes de estafas contra estos tres sitios.

“Pensamos que esta iba a ser nuestra primera compra de una mascota como una pareja casada, pero todo lo que hicimos fue perder $500 por un perrito que no existe. Nos pidieron $770 por una caja debido al COVID-19 y me di cuenta que me habían estafado. Empezaron a enviar textos a mi esposo preguntando si pagaría para la caja”, dijo una víctima.

Si estás considerando traer un miembro nuevo a la familia durante este tiempo, considera estos consejos del BBB para evitar estafas:

Visita la mascota antes de comprar. Algunas visitas pueden hacerse con las debidas precauciones, como usando máscaras y manteniendo una distancia segura. Si eso no es un opción, pregunta si puedes ver el animal por el chat de video.

Evita transferir dinero. Los estafadores solicitan pagos por transferencia y tarjetas de regalo. Estos métodos de pago son imposibles de rastrear, por lo que luego no se puede recuperar el dinero. Usa una tarjeta de crédito cuando compres, por si se hace necesario un reclamo.

Investiga la raza. Si encuentras un criador vendiendo mascotas por un precio mucho más bajo que el precio promedio en el mercado, puede estar atrayendo consumidores a una estafa.

Considera refugios locales de animales. Este enlace te dirige al refugio local.