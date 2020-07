¿Cuáles síntomas podría mostrar un infante con COVID-19? Un pediatra lo explica

SAN ANTONIO - El 12 por ciento de contagios por COVID-19 en el condado Bexar son entre jóvenes y niños.

Son más de 1, 000 contagios del nuevo coronavirus entre niños casi recién nacidos hasta los 17 años. Esta cifra resulta bastante alarmante, especialmente para los doctores en San Antonio.

Aunque a veces los niños no muestran síntomas, el pediatra Robe Sanders dijo que en la mayoría de los casos los menores los presentan. Los mismos suelen incluir temperaturas altas, un poco de tos, dolor en el cuerpo o estómago y vómitos.

Algunos de estos síntomas los presentó la hija de Lilian Alvarado, una niña de un año y medio quien desafortunadamente resultó positivo al COVID-19.

“Me dio mucha tristeza y me preocupé mucho porque ella está tan pequeña. No sabía cómo un niño de la edad de ella podía reaccionar a este virus. Me salieron lágrimas”, expresó Alvarado.

Afortunadamente, los síntomas de su hija Natalia no fueron severos. Eran similares al de un resfriado, pero su familia estuvo días sin dormir mientras ella se recuperaba.

El pediatra agregó que, aunque autoridades del condado Bexar no requieran el uso de mascarillas a niños menores de 10 años, los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) recomiendan a los padres que lo hagan para proteger a sus hijos.