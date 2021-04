Cuatro candidatos buscan el favor de los electores para ser concejal del Distrito 4

SAN ANTONIO - El Distrito 4 de San Antonio podría continuar liderado por la concejal Adriana Rocha-Garcia si sale reelecta en las próximas elecciones locales, pero otros tres candidatos también aspiran al cargo.

El Distrito 4, que se ubica al suroeste de San Antonio, se extiende al sur desde Applewhite Rd hasta Potranco Rd al norte. De este a oeste comprende desde la avenida Commercial hasta Covel Rd.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Junto con Rocha-Garcia la lista de aspirantes a concejal incluye a Curtis Mueller, David Tristan y Raymond Guzmán.

Si aún no te has inscrito para votar en las elecciones locales, la fecha límite para hacerlo es este jueves a las 5:00 p.m. El periodo de votación temprana se extiende del 19 al 27 de abril. Las elecciones se llevarán a cabo el 1 de mayo, desde las 7:00 am.