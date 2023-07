Fallece una defensora de la música mariachi en San Antonio

SAN ANTONIO - Isabelle “Belle” San Miguel Ortiz, considerada como la pionera de la educación sobre el mariachi, falleció este jueves a los 90 años.

La Universidad Our Lady of the Lake compartió la noticia en su página web resumiendo muchos de sus logros y méritos.

La pianista y maestra inició en 1970 la primera clase de mariachi de la Preparatoria Laner, en San Antonio.

Además, en 1974 lanzó el primer programa de mariachi de nivel universitario en San Antonio College.

Su defensa del mariachi se extendió por Texas y la nación, lo que le valió el nombre de "Madrina del mariachi".

De acuerdo con la información compartida, en 1978 Ortiz y su esposo, Juan Ortiz, formaron un conjunto de mariachi que se conoció como “Campanas de América”.

Más adelante, en 2016, la Cámara de Comercio Hispana de San Antonio otorgó a Ortiz un Premio a la Trayectoria por su defensa del mariachi y sus contribuciones a San Antonio.

También fundó la Asociación de Educadores de Mariachi de Texas.

En los últimos días de Ortiz, según se explicó, los mariachis de San Antonio le dieron una serenata junto a su cama.