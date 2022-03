Indignada familia exige ver videos de balacera mortal con policías de San Antonio

SAN ANTONIO – La indignación de una familia por la muerte de uno de sus seres queridos a manos de tres policías se hizo sentir en una vigilia en la que, además, se reclamó por justicia.

Kevin Donel Johnson, de 28 años, murió la tarde de este lunes tras recibir varios impactos de bala por parte de los oficiales cerca de la intersección de N Elmendorf Street y Carter, al oeste de San Antonio.

William McManus, jefe de la policía, dijo que los uniformados realizaban un patrullaje de rutina cuando vieron a Johnson en la calle, supuestamente, actuando de manera sospechosa.

Según McManus, los oficiales intentaron contactar al hombre, pero él se echó a correr y – en algún momento – sacó un arma de fuego de su pantalón. Fue entonces que los policías le dispararon.

Sin embargo, los familiares de Johnson rechazan que él haya hecho algo que amenazara a los oficiales.

"Nada más queremos justicia para mi hermano", manifestó Jasmin Johnson. "Él no iba a hacer nada malo y no lo puedo creer".

Las autoridades dijeron que, aparte de estar armado, Johnson era buscado por dos órdenes de arresto que tenía pendientes.

"Unos dicen que fueron más de nueve balazos, otros que nueve, la verdad no era justo que ellos le hicieran eso", expresó Laura Esquivel, tía del hombre. "No merecía morir así. ¿Por qué no le [dispararon con una pistola eléctrica u] otra cosa".

La familia de Johnson pide que el Departamento de Policía de San Antonio revele los videos de las cámaras corporales del momento en que los oficiales abrieron fuego.

El concejal Mario Bravo, del Distrito 1, aseguró que se reunirá con la policía y la familia del fallecido este 21 de marzo para revisar esos videos y tener una idea más clara de lo que pasó durante el mortal encuentro.