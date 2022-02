Madre niega haber maltratado a niño que murió tras recibir un brutal castigo

SAN ANTONIO - El caso del niño de 12 años que habría muerto por una brutal golpiza ha dado un nuevo giro después de que su madre se defendiera de las acusaciones en su contra.

Y es que el padre de Danilo Coles dijo al Departamento de Policía de San Antonio que se le había otorgado la custodia del menor porque su madre lo maltraba, según una declaración jurada.

El testimonio en contra de Ashley Clemons salió a la luz tras la muerte del pequeño Danilo. Él falleció en un hospital de San Antonio la noche de este 6 de febrero a consecuencia de un brutal castigo que recibió, supuestamente, por parte de su padre, Derrick Coles, y madrastra, Kapri Cheaton.

"Derrick no tenía la custodia, yo no perdí la custodia", aseguró Clemons, quien reside en Chicago, Illinois. "Eso fue lo que Derrick le dijo al oficial en su declaración, eso no es una prueba, no es concreto y no es verdad".

Según las autoridades, el niño estaba viviendo con su padre y madrastra en un departamento ubicado en 7000 Wurzbach Road, al noreste de San Antonio, cuando fue encontrado inconsciente por un equipo de emergencias la noche de este domingo. El padre y la madrastra, supuestamente, aseguraron que el menor se había caído en la ducha.

Sin embargo, el personal médico que atendió al niño determinó que sus heridas no coincidían con una caída. Explicaron que él presentaba horribles heridas en el rostro, torso, piernas y gluteos, así como sangrado interno.

La declaración añadió que, durante el interrogatorio, el padre y la madrastra del menor confesaron que lo sometieron a un castigo por “irrespetuoso”. Desde entonces, ellos han sido presentados cada uno con un cargo de provocarle graves lesiones corporales a un menor de manera intencional. Su fianza individual es de $150,000, mientras que ambos deberán presentarse ante un juez en marzo.

"Yo solo quiero justicia para Danilo", dijo su madre. "Quiero que aquellos que estuvieron involucrados en esto paguen por lo que hicieron, y quiero que mi bebé esté en paz sin que me acosen ni me calumnie la gente".

Clemons destacó que está en proceso de reclamar el cuerpo de su hijo para trasladarlo a Chicago, donde espera sepultarlo.