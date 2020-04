Resultado positivo a COVID-19 entre personal de Legend Oaks West San Antonio

SAN ANTONIO -Personal del centro para personas de la tercera edad Legend Oaks Healthcare and Rehabilitation West San Antonio ha dado positivo al nuevo coronavirus, según confirmó Telemundo 60 San Antonio este domingo.

El director ejecutivo del centro, Robert Gray, no especificó si se trata de uno o más empleados. No obstante, al confirmar la información dijo que el personal involucrado no ha trabajado desde que notificaron los síntomas de la enfermedad.

“Puedo confirmar que tenemos personal que ha dado positivo por el virus COVID-19. El personal involucrado no ha trabajado desde que notificaron los síntomas y fueron examinados y evaluados adecuadamente previamente según el protocolo existente”, indicó Gray por escrito.

En lo que respecta a las medidas preventivas que se están tomando en relación con la prevención y el manejo de infecciones, Gray explicó que Legend Oaks West San Antonio está siguiendo cuidadosa y consistentemente las instrucciones emitidas por los CDC, CMS y el Estado de Texas (incluido el Departamento de Salud Pública del Condado).

“Si bien la instalación siempre ha tenido un sólido programa de prevención de infecciones, hemos intensificado nuestras intervenciones en respuesta al coronavirus. Estamos totalmente comprometidos con la salud y el bienestar de los residentes, las familias y el personal a quienes tenemos el privilegio de servir y que conforman la comunidad de Legend Oaks West San Antonio. Actuaremos continuamente de manera consistente con ese compromiso”, agregó.

Esta es una noticia en desarrollo.