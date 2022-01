Universidades anuncian ajustes en planes de enseñanza por la pandemia

SAN ANTONIO - Varias universidades locales cambiaron su plan de enseñanza por la nueva ola de COVID-19. Algunas ofrecerán cursos virtuales, mientras otras han retrasado el inicio de clases.

De acuerdo con los respectivos líderes de los centros educativos, los cambios ocurren mientras se monitorea el desarrollo de la pandemia y la propagación de la variante Omicron.

Estos son los cambios informados hasta el momento:

University of the Incarnate Word (UIW)

A partir del 10 de enero y durante las siguientes dos semanas, los cursos tipo conferencias que se llevan a cabo en el campus de Broadway y a través de la Escuela de Estudios Profesionales serán en línea a través de la plataforma de aprendizaje Canvas.

Los cursos de laboratorio, clínicos y basados ​​en la actuación, como música, coral y teatro, se llevarán a cabo en persona.

Los estudiantes que tomen cursos de salud seguirán las instrucciones de sus respectivos decanos para cualquier cambio en las modalidades de aprendizaje.

El alojamiento del campus permanece abierto y los estudiantes residentes deben continuar siguiendo sus procesos de mudanza según lo planeado.

Atletismo continuará siguiendo sus horarios de práctica y competencia.

Se compartirá una actualización respecto a los cambios el viernes 21 de enero o antes.

St. Mary’s University

El inicio de las clases para estudiantes de pregrado, posgrado y doctorado se retrasará hasta el lunes 24 de enero.

The University of Texas at San Antonio (UTSA)

La facultad y el personal realizará operaciones remotas del 3 al 17 de enero.

Las reuniones y los eventos deben realizarse virtualmente y solo los servicios esenciales se llevarán a cabo en el campus.

La próxima semana se ofrecerá una actualización sobre cualquier cambio de planes para el siguiente semestre de primavera.