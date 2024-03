VIA ofrece servicio de transporte disponible para NIOSA y varios desfiles

SAN ANTONIO – VIA Metropolitan Transit anunció que volverá a ofrecer un servicio de transporte y estacionamiento para varios eventos de Fiesta desde el 19 al 27 de abril de 2024.

También tendrán medallas VIA Fiesta gratuitas para los clientes de Eventos Especiales, hasta agotar existencias. Estos son los servicios:

St. Mary's Oyster Bake (Universidad de St. Mary) viernes 19 de abril, de 4:30 p.m. a 11:30 p.m. y el sábado 20 de abril, de 11:30 a.m.-11:30 p.m. Punto de recogida: Camino Santa María en Cincinnati Avenue

Un sabor de Nueva Orleans (Teatro Sunken Garden): viernes 19 de abril, de 4:30p.m. a 11:30 p.m, sábado 20 de abril, de 11:30 a.m. a 11:30 p.m. domingo 21 de abril, de 11:30 a.m. a 10:30 p.m. Punto de recogida: St. Mary's Street, en la entrada del jardín de té japonés.

Desfile del río de los Texas Cavaliers (paseo por el río) lunes 22 de abril, de 5:00 p.m. a medianoche. Punto de recogida: Convention Way Drive (fuera de Market Street).

Una noche en el viejo San Antonio (La Villita) Del martes 23 de abril al viernes 26 de abril, de 4:00 p.m. a 11:00 p.m. Punto de recogida: Convention Way Drive (fuera de Market Street)

Desfile de la Batalla de las Flores (calles del centro) viernes 26 de abril, de 7:30 a.m. a 11 p.m. Punto de recogida: Convention Way Drive (fuera de Market Street)

Feria King William (distrito histórico de King William) sábado 27 de abril, de 8 a.m. a 6:30 p.m. Punto de recogida: South Main Avenue en Guenther Street.

Fiesta del Desfile Flambeau (calles del centro) sábado 27 de abril, 5:00 p.m a medianoche. Punto de recogida: Convention Way Drive (fuera de Market Street).

La tarifa de VIA Fiesta Park & ​​Ride cuesta $1.30 por trayecto, con tarifas con descuento para niños, personas mayores, estudiantes y militares estadounidenses en servicio activo.

Se informó que aceptan pases VIA, incluido el VIA U-Pass, para el servicio de eventos. Para obtener más información sobre el servicio de eventos especiales de VIA para eventos Fiesta, los clientes pueden llamar al (210) 362-2020 o visitar viainfo.net.