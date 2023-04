Padres de Lina Sardar Khil se someterán a prueba de polígrafo, según portavoz

SAN ANTONIO – Los padres de la pequeña Lina Sadar Khil, que se encuentra desaparecida desde 2021, estarían sometiéndose a una prueba de polígrafo, algo que el padre de la menor lleva pidiendo por un tiempo para mostrar que no están involucrados en su desaparición.

“Él (el padre de Lina) quiere tomar este polígrafo y responder a cualquier pregunta que tengan (las autoridades) y así continuar con la investigación hacia otras pistas”, dijo Pamela Allen, fundadora de la organización Eagles Flight, y quien ha estado ayudando a la familia.

De acuerdo con Allen, el padre de Lina ha solicitado la prueba para que autoridades puedan descartar que la familia tuvo algo que ver con la desaparición y de esa manera puedan investigar otras pistas relacionadas al caso.

"No entiendo por qué este paso no fue realizado antes", dijo Allen. Asimismo, indicó que cree que se debe a que la familia de Lina no habla inglés y han tenido problemas en la comunicación en medio de la investigación.

LA DESAPARICIÓN DE LINA KHIL

Todo inició el 20 de diciembre de 2021. La madre de Lina indicó a las autoridades que llevó a la niña a un parque del complejo de apartamentos y estuvo atenta a unos pasos del área.

Lina jugaba en el área y llevaba puesto una chaqueta negra, vestido rojo y zapatos negros. La mujer dijo a las autoridades que entró un momento al apartamento y al salir ya no había rastro de su hija. Unas horas después de una extensa búsqueda de parte de familiares, la policía llegó al lugar.

La policía llegó al complejo de apartamentos en algún momento después de las 8:00 p. m. Una Alerta Amber fue emitida por autoridades pocas horas después de su desaparición en diciembre, pero luego en enero 7 fue descontinuada.

A principios de enero 2021, un equipo de búsqueda submarina y respuesta a evidencias del FBI registró un arroyo en el Centro Médico cerca de Babcock y Huebner en busca de cualquier señal de Lina, pero no hubo respuestas.

La recompensa ofrecida por el Centro Islámico de San Antonio y San Antonio Crime Stoppers llegó a $250,000 con la esperanza de adquirir alguna pista.

Si tienes información sobre su paradero, llama al 210-207-7660.