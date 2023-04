Cierre de carreteras durante las celebraciones de Fiesta San Antonio

SAN ANTONIO - Si te encaminas para participar de las celebraciones de Fiesta San Antonio es importante que tengas en mente que hay cierres de carreteras durante los diversos eventos.

"Los próximos eventos del centro de la Fiesta y la actividad de construcción requerirán cierres temporales de calles. Los conductores serán desviados ya que la ciudad cierra varias calles para acomodar la celebración", dicen autoridades en un comunicado de prensa.

Se alienta a quienes participan en Fiesta a salir temprano y planificar con anticipación. Se espera mucho tráfico en la zona.

También pide que se utilice el servicio de viajes compartidos para evitar la congestión del tráfico. Asimsmo, piden a las personas que tomen la transportación de VIA Metropolitan Transit Park & ​​Ride.

Park & Ride de VIA Metropolitan Transit estará disponible en múltiples ubicaciones. Aquí puedes ver los lugares donde puedes tomar rutas de transporte para muchos eventos de Fiesta, incluidos los desfiles de Fiesta, NIOSA y la Feria King William.

ESTOS SON LOS CIERRES DE CARRETERAS PLANIFICADOS:

Calles en Navarro, Pecan y Jefferson: desde el 19 de abril hasta el 21 de abril. Los cierres son de 7:00 p.m. a 6:00 a.m.

San Saba entre Dolorosa y Comercio: desde el 20 de abril hasta el 30 de abril. El cierre es de 24 horas.

Calle Presa entre Nueva y Market St, Nueva entre S. Álamo y S. St. Mary's St.: desde el 22 de abril al 23 de abril. El cierre es de 8:00 a.m. a 9:00 p.m.

Por otro lado, se informó que para el Desfile Fiesta Battle of Flowers, el viernes 28 de abril, las calles de la zona estarán cerradas desde las 7:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. Asimismo, para el Desfile Fiesta Flambeau, el sábado 29 de abril, permanecerán cerradas de 4:00 p.m. a 1:00 a.m.

Por último, se anunció que el programa de estacionamiento gratuito Downtown Tuesday se suspenderá temporalmente el martes 25 de abril.